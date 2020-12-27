شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القومى لحقوق الإنسان: 5900 جنيه ثمن حقنة ابنة خيرت الشاطر كل أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه اطلع على الملفات الصحية لبعض السجينات بسجن القناطر الخيرية من بينهم ملف عائشة خيرت الشاطر وهدى عبد المنعم التى كانت تعانى من زيادة فى الوزن وزيادة فى نسبة الدهون الثلاثية، مضيفا أنه يتم عمل جلسات لهما.

وأضاف صلاح سلام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أبنة خيرت الشاطر كانت تعانى من مشاكل فى الدم وانخفاض فى أنواع كرات الدم وأنه تم تشخيص حالتها وأنها تعانى من أحد أمراض الدم وأنها تعالج تحت اشراف استاذة كبيرة فى القصر العينى وتتلقى علاج فى المستشفى، مشيرا إلى أن نجلة خيرت الشاطر تتلقى العلاج الكافى داخل السجن وتكلفة الحقنة التى تتلقاها 5900 جنيه كل أسبوعين.

وذكر الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن سجن القناطر الخيرية نموذج ويشير إلى تقدمنا فى ملف حقوق الإنسان، متابعا: "رأينا خلال زيارة سجن القناطر الخيرية فصل محو امية جيد والعيادة الخارجية للمستشفى والصيدلية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية، العيادة الخارجية للمستشفى جيدة وتتبع إجراءات احترازية بشكل كبير جدا فى عيادات السجون، الصيدلية فيها كل الأدوية حتى ألبان الأطفال".