شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس الشيوخ يعلن توفير أفضل نظام صحى للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توفير أفضل نظام صحى لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية، توفر مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعى الحالى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل.

وأوضح أمين عام الشيوخ، فى بيان اليوم الأحد، أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحًا أن الدولة لن تتحمل أية أعباء حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذى يعتمد فى موارده على اشتراكات النواب.

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلستين الأولى تم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وفى الجلسة الثانية وافق المجلس على مشروع لائحة الشيوخ ورفعها إلى رئيس الجمهورية حيث من المنتظر أن يتم إحالتها إلى البرلمان القادم لمناقشتها وإقرارها ثم يصدرها الرئيس كقانون ليبدأ بعد ذلك مجلس الشيوخ فى تشكيل لجانه النوع وممارسة أعماله.