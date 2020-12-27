النائب حسام المندوة يطالب بتنمية موارد المدارس الحكومية بأفكار خارج الصندوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام المندوة الحسينى، عضو مجلس النواب، إن المرحلة الحالية تشهد طفرة فى مجال التعليم، ولابد من دراسة التشريعات الخاصة بالتعليم لمسايرة ما يشهده التعليم فى العالم من تطور.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له على هامش استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعى الثانى (2021- 2026) خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الامانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وشدد الحسينى، على أهمية تنمية موارد المدارس الحكومية بأفكار خارج الصندوق لزيادة مواردها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار جاد بشأن ذلك، مستشهدا باستغلال أسوار المدارس فى الدعاية والاسطح فى انشاء محطات طاقة شمسية وذلك بهدف زيادة تلك الموارد.

وحول المعلم، قال الدكتور حسام المندوة، أنه مظلوم حاليا رغم انه احد الاعمدة الأساسية فى العملية التعليمية، ما يتطلب زيادة الاهتمام به تطبيقها لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبشر بالتوازى مع الاهتمام بالمشروعات العملاقة التى يقوم بها الرئيس السيسى.

وأشار إلى أن التكنولوجيا فرضت نفسها على الساحة وهو ما يعد من حظ الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الحالى بمنحه الفرصة لاستخدام التكنولوجيا فى قطاع التعليم، مضيفًا أنه لابد من تعظيم دور التكنولوجيا فى قطاع المحليات والتعامل اليومى بها للحد من السلبيات بذلك القطاع.

وحول قانون الإدارة المحلية أوضح انه سيكون من الأولويات ليس بغرض إجراء انتخابات محلية فقط وانما بغرض ضبط منظومة المحليات ككل.

ونوه الحسينى، إلى أنه يرغب فى الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب باعتباره متخصصا فى مجال التعليم حيث يعمل أستاذا مساعدا بكلية طب الأسنان، مشيرا إلى التزامه الحزبى بشأن تشكيلات لجان البرلمان نظرا لأنه ينتمى لحزب مستقبل وطن.