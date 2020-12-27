وفد من "القومى لحقوق الإنسان" ومنظمات المجتمع المدنى يزور سجن القناطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، اليوم الأحد، سجن القناطر الخيرية، وتفقد الوفد معرض المشغولات اليدوية ومعرض منتجات السجون والحضانة والعيادات الخارجية للسجن.
ضم الوفد كلا من، الدكتور صلاح سلاح والدكتورة نيفين مسعد عضوى المجلس القومى لحقوق الإنسان وعلاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وداليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة والشيخ على جمعة وممثلين عن المجلس القومى للطفولة .
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