شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يحذر رامز جلال: سنتخذ الإجراءات القانونية حال ظهورك بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الفنان رامز جلال لم يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، لتقديم أى برنامج مقالب فى شهر رمضان المقبل.

أول تحذير لـ رامز جلال

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رامز جلال فى القانون يعتبر مقدم برنامج ويعمل دون تصريح ويخترق القانون، محذرًا من ظهوره فى شهر رمضان الكريم دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة قائلاً: "أى ظهور لرامز جلال فى أى برنامج مقالب خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة سنتخذ الإجراءات القانونية ضده وتحديدًا أنه مقدم برنامج".



رامز جلال

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه إذا كانت البرامج تسخر من الضيوف و تراوغ عليهم فهذا أمر مرفوض، متابعًا: "أما إذا كانت بعض البرامج للتشكيك والترفيه على المشاهدين فهذا مقبول ولكن لابد أن يحصل مقدمها على تصريح مزاولة المهنة، نتمنى أن تقدم الشاشات إعلاما هادفا وبرامج متنوعه فى شهر رمضان الكريم ".