شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان: دورات تدريبية للنواب الجدد مع بداية مجلس 2021.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، نستقبل اليوم 90 نائبا من النواب المنتخبين بالنظام الفردى من خمس محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح، مضيفا: "الحمد الله على مدار الأيام الماضية استطعنا، أن ننتهى من تسليم بطاقات العضوية لنواب القائمة والأمور تسير بشكل طيب وهناك كثافة فى الحضور اليوم".

وردا على سؤال حول كيفية ترتيب الأمانة العامة لأرقام عضوية النواب، أوضح الأمين العام، أن رقم العضوية مهم للنائب لأن كل تعاملات النائب داخل البرلمان تتم عن طريق رقم العضوية، لافتا إلى أن الرقم يعطى على حسب قانون تقسيم الدوائر الذى أوضح تقسيم الدوائر فبدأ أولا بالنظام الفردى ثم نظام القائمة وداخل النظام الفردى تم تقسيم الدوائر إلى محافظات وكل محافظة تم تقسيمها إلى دوائر ونحن ملتزمين بهذا التقسيم، لافتا إلى أن قرار الذى يرد إلينا رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات يكون عليه دور هام فى تحديد ارقام العضوية حيث يتحدد فيه ترتيب أرقام العضوية وهذ يعنى أن رقم العضوية للنائب يتحدد وفقا لخطاب الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم تحدديه وفقا لقانون تقسيم الدوائر وهذا أمر مستقر من عشرات السنين، موضحا أن رقم العضوية يستخدمه النائب فى كل حاجة سواء فى الأدوات لبرلمانية وطلب الكلمة والتصويت وفى استعمال التابلت.

وأضاف المستشار محمود فوزى، إلى أن هناك ضوابط لتوزيع رغبات النواب فى اللجان النوعية وهى أن على نائب الانضمام إلى لجنة نوعية ولا يجوز أن يزيد ربع عدد مقاعد اللجنة من محافظة واحدة ويراعى الخبرة والتخصص ولو أن هناك اعداد زائدة يتولى مكتب المجلس توزيع الاعداد على اللجان منخفضة العدد.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن هناك عدد كبير من النواب لأول مرة يشغلوا مقعد البرلمان ولذلك سنعقد دورات تعريفية مع بداية المجلس القادم وستكون بشكل مستمر طوال مدة المجلس.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.