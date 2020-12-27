شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الله لاشين: إيجار محلات ثمنها مليون جنيه بـ5 جنيهات شهريا وهذا ظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن قانون الإيجار القديم، على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعى الثانى، مشيرًا إلى أن القانون القائم لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، لاسيما فيما يخص المحال التجارية، فهناك محال يصل سعرها ببعض المناطق إلى مليون جنيه ويتم تأجيرها بـ5 جنيهات وهو أمر ظالم لكثير من أصحاب المحال.

وأضاف لاشين، فى تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس اليوم الأحد بقيادة المستشار محمود فوزى، أن مجلس النواب لا ينحاز لطرف على حساب أخر، فى تلك الاشكالية المعقدة والهدف الرئيسى هو فض الاشتباك فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التى سيسعى البرلمان لإنجازها فى اسرع وقت .

ووجه لاشين، الشكر للقيادة السياسية على حجم المشروعات، التى نجح النائب فى تنفيذها فى مدينة ابو كبير بمحافظة الشرقية، لافتا إلى انه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعى فضلا عن اخلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة قائلًا: "لولا الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول على تلك الخدمات" .

ونوه لاشين عن استمراره فى عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ما تم من قوانين ساهمت فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى .

ووجه لاشين الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى على حسن التنظيم وروعة الاستقبال، لافتا إلى أن الامانة العامة لعبت دورا مهما فى تيسير إجراءات استخراج الكارنيه الذى لم يستغرق سوى دقائق معدودة