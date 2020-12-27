11 من أهل الفن في مصر يصابون بكورونا في أقل من 72 ساعة

شهد الوسط الفني المصري إصابة 11 فنانا شهيرا، خلال الـ 72 ساعة الماضية، في ظل التجمعات، والأنشطة الشخصية، التي يقيمها الفنانون.
وأصيب بكورونا الممثلات يسرا، وسلوى محمد علي، وجومانا مراد، والممثلون، أمير كرارة، وكريم فهمي، وشريف رمزي، وهشام جمال، والمنتج جمال العدل، والمخرجتان إيناس الدغيدي، وهالة خليل، والسيناريست محسن الجلاد.
وشهدت أعمال فنية كانت تحضر للعرض في شهر رمضان في مصر، تعثرا بسبب غياب نجومها، الذين أصيبوا بالفيروس.
وراجت أخبار عن تحول عيد ميلاد الفنانة، نيلي كريم، لبؤرة لتفشي كورونا بين الفنانين، حيث حضره عدد من الفنانين المصابين حاليا.
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