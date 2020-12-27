المغرب يحل في المرتبة الثانية في الأولمبياد العربي للرياضيات

حل المغرب في المرتبة الثانية، بفوزه، بأربع ميداليات، واحدة منها ذهبية، خلال الدورة الثانية لمسابقة الأولمبياد العربي للرياضيات، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”.

وأوضحت الألكسو، في بيان لها، أصدرته، ليلة أمس السبت، أنه بالإضافة إلى الميدالية الذهبية، التي أحرزتها آية أكرجوط، فاز المغرب بميداليتين فضيتين بواسطة كل من معاذ المعتصم، ومحمد أيوب مبطول، وأخرى نحاسية، كانت من نصيب أيمن مطيع.

وعرفت هذه المسابقة مشاركة مرشحين من 10 بلدان عربية، هي تونس، والمغرب، والجزائر، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، ومصر والعراق.

وحل المغرب ثانيا، عقب فوزه بهذه الميداليات الأربع، خلف المملكة العربية السعودية، التي جاءت في الصدارة بمداليتين ذهبيتين، وواحدة فضية، بينما عادت المرتبة الثالثة لتونس بميدالية ذهبية، وأخرى فضية، وثالثة نحاسية، تلتها مصر بميداليتين فضيتين، وأخرى نحاسية.

وبحسب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فإن موريتانيا حلت خامسة بميدالية فضية، وأخرى نحاسية، متبوعة بفلسطين في المرتبة السادسة بميدالية فضية، في حين تذيلت الترتيب كل من الجزائر، والأردن، ولبنان، والعراق بميداليتين نحاسيتين لكل بلد.