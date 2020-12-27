لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعد محاولته وضع حد لحياته بإلقاء نفسه تحت عجلات أحد القطارات بين سلا وأبو قنادل.
وفي تفاصيل الحادث، ذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه “حوالي الساعة 11:30 صباحا، توقف القطار رقم 15، الذي يربط الدار البيضاء والقنيطرة، بالضبط بين سلا تبركيت وبوقنادل بعد اصطدامه بشخص صعد طواعية عبر خط السكة الحديدية”.
وأضاف المصدر نفسه، عبر بلاغ له، أن الحادث المؤسف،” تسبب في تعطيل حركة المرور على هذا الخط، فيما تدخلت فرق الوقاية المدنية لنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات”.
وقدم المكتب الوطني للسكك الحديدة، “اعتذاره لزبنائه عن الإزعاج الناتج عن هذا الحادث المؤسف”.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص ألقى بنفسه تحت عجلات قطار يربط الدار البيضاء بالقنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.