مصرع شخص ألقى بنفسه تحت عجلات قطار يربط الدار البيضاء بالقنيطرة

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعد محاولته وضع حد لحياته بإلقاء نفسه تحت عجلات أحد القطارات بين سلا وأبو قنادل.

وفي تفاصيل الحادث، ذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه “حوالي الساعة 11:30 صباحا، توقف القطار رقم 15، الذي يربط الدار البيضاء والقنيطرة، بالضبط بين سلا تبركيت وبوقنادل بعد اصطدامه بشخص صعد طواعية عبر خط السكة الحديدية”.

وأضاف المصدر نفسه، عبر بلاغ له، أن الحادث المؤسف،” تسبب في تعطيل حركة المرور على هذا الخط، فيما تدخلت فرق الوقاية المدنية لنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات”.

وقدم المكتب الوطني للسكك الحديدة، “اعتذاره لزبنائه عن الإزعاج الناتج عن هذا الحادث المؤسف”.