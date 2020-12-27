لمنور.. أول فنانة تنخرط في فريق كرة قدم مغربي

انخرطت الفنانة المغربية، أسماء لمنور، في فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الذي تعشقه، لتصبح أول فنانة مغربية تنخرط في فريق لكرة القدم.

وأعلن شقيق أسماء لمنور، ياسين، عن انخراطه، وشقيقته في نادي الرجاء، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أمس السبت، موضحا أن شقيقته ألحت على أن تكون جزء من فريقها المفضل.

وأضاف ياسين لمنور أن انخراط شقيقته في مكونات الرجاء هو تشجيع للمرأة المغربية للحضور في نوادي كرة القدم، وفرض نفسها جزءً فعالا من فريقها المفضل.

وتعبر أسماء لمنور، من وقت لآخر، عن عشقها لنادي الرجاء الرياضي، وتشجعه في مبارياته، وتحتفل بانجازاته، قبل أن تصبح عضوا فيه.