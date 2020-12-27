سلطنة عُمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى البلاد والخروج

الأحد 27 ديسمبر 2020

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الاحد إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى السلطنةِ والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ بعد غد الثلاثاء.



وقالت اللجنة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية على حسابها بموقع "تويتر"، إنها قررت تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة للسلطنة تقل مدتها عن سبعة أيام .

وشددت اللحنة على إلزامية الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19 ، ويستثنى من ذلك العمانيون وموطنو دول مجلس التعاون الخليجي وحاملو بطاقة العلاج المجاني .

وأكدت على إجراء فحص كوفيد 19 عند الوصول من الخارج إلى مطارات السلطنة .