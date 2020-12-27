توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الإثنين

الأحد 27 ديسمبر 2020

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



حركة الرياح تكون شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والمد الثاني عند 01:36 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند 21:44 والمد الثاني عند الساعة 08:17 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 03:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 15 75 30

دبــي 26 19 65 30

الشارقة 27 15 70 30

عجمان 26 17 75 35

أم القيوين 26 13 75 30

رأس الخيمة 24 15 80 40

الفجيرة 24 21 60 30

العين 25 12 70 30

ليوا 27 10 85 35

الرويس 24 18 80 40

السلع 23 16 75 30

دلما 26 19 75 45

طنب الكبرى 26 18 80 40

طنب الصغرى 26 18 80 40

أبو موسى 25 19 80 35