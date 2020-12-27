الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمستشفيات

الأحد 27 ديسمبر 2020

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بـ "الاعتداء الهمجي" الذي قام به الجيش الإسرائيلي على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.



واعتبرت الوزارة الاعتداء "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"جريمة ضد الإنسانية" حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحملت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته، يستدعي رداً دولياً يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، خاصة أنه يشجع إسرائيل على الامعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.