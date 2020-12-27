شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعيد فتح منافذها البرية والبحرية والجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أنهت سلطنة عمان العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية.

وأوضحت اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أن إنهاء القرار سيطبق من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م.

وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات لحماية سائر أفراد المجتمع من انتشار مختلف سلالات فيروس كوفيد 19, منها إعادة اشتراط فحص لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء, وتعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقلّ مدتها عن سبعة أيام.

بالإضافة إلى التسجيل في تطبيق “ترصّد” قبل القدوم للسلطنة, وإلزاميّة الحصول على تأمين صحّي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19، ويُستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة وحاملو بطاقة العلاج المجّاني.