شكرا لقرائتكم خبر عن جماعات متمردة تخترق "وقف إطلاق النار" بأفريقيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف جماعات مسلحة يشنّ منذ أسبوع هجوما على الحكومة في أفريقيا الوسطى تخلّيه عن "وقف إطلاق النار" المستمر منذ 3 أيام.

وقالت المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" : قررنا وقف الهدنة التي استمرت 72 ساعة واستئناف مسيرتنا وصولاً إلى تحقيق الهدف النهائي".

وكانت المجموعات المسلحة قد طالبت من الرئيس فوستين أرشانج تواديرا صاحب الحظوظ الأوفر في الانتخابات الرئاسية بـ"تعليق الانتخابات لعدم توفر شروط حُسن سَيرها”.

مما يذكر أن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تصاعد في أوائل ديسمبر عام 2013 عندما اندلعت اشتباكات في بانغي بين مسلحي جماعة سيليكا السابقة والمتمردين المعارضين لها.