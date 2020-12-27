شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "بيلا" تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في شمال غرب فرنسا اليوم الأحد جراء اجتياح العاصفة بيلا للمنطقة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل.

وأعلنت شركة إنيديس لتوزيع الكهرباء على تويتر أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ستة آلاف منزل في نورماندي وعن حوالي أربعة آلاف منزل في بروتاني.