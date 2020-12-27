بالأرقام.. آخر مستجدات فايروس كورونا حول العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.

وطبقت بعض دول الاتحاد الاوروبي قيودا على السفر لمواجهة سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا وسجّلت عدة دول إصابات بها، آخرها كندا.