وفد عراقي رسمي برئاسة 'ابو جهاد' يصل ايران حاملا رسالة من الكاظمي

ذكرت وسائل اعلامية، الاحد، ان وفدا عراقيا رسميا سيصل الى ايران حاملا رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت قناة العالم اليارانية في خبر نشر على موقعها وتابعته الخليج 365، ان "وفد رسمي عراقي سيصل مساء اليوم، إلى العاصمة طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين".
واضافت ان "الوفد سيرأسه ابو جهاد الهاشمي"، مشيرة الى انه "سيلتقي بكبار القادة السياسيين والعسكريين الايرانيين وسيتم بحث التعاون المشترك بين الطرفين وآخر تطورات المنطقة".
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