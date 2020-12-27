الجيش الليبي: تركيا تريد رفع تكلفة تحررنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الجيش الليبي أنقرة بالسعي لرفع تكلفة تحرر البلاد، في محاولة لتجنب الخروج صفر اليدين من مغامرتها في البلاد. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، في مداخلة هاتفية مع قناة "سكاي نيوز" إن تركيا تحتل المنطقة الغربية من ليبيا. وأضاف أن تركيا لا تريد أن تخرج صفر اليدين من ليبيا، وهذا شيء مرفوض على المستوى المحلي والإقليمي.

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