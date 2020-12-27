وزير سوداني: إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب "فتح كبير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأحد، رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب "فتح كبير".

وخلال ورشة حملت اسم "المياه من أجل السلام"، قال عباس إن الخطوة ستفتح الباب أمام التعامل الاقتصادي المباشر من خلال السماح للبنك الدولي بتمويل مشاريع مياه الري بالسودان.

وأوضح أن عام 2020 كان "صعبا على حكومة الفترة الانتقالية بالبلاد ووزارته بسبب تفشي جائحة كورونا والفيضانات غير المسبوقة التي تعرض لها السودان".



واعتبر أن وزارة الري السودانية رغم التحديات تمكنت من اجتياز الفترة بنجاح، مضيفا أن الموسم الشتوي السابق كان من أفضل مواسم الإنتاج لـ100 عام مضت.

وزير الري السوداني نبه إلى نجاح فريق مفاوضات سد النهضة في الدفاع عن مصالح بلاده الاستراتيجية.

لكن عباس أقر بوجود إخفاقات بوزارة الري فيما يتعلق بالهيكلة التي تأخرت نحو 9 أشهر، فضلا عن قصور في قطاع مياه الشرب ومشروعات حصاد المياه، مرجعا تلك الإخفاقات إلى توقف تمويل الصين.