الكرملين: بوتين قرر تلقي تطعيم فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد لقناة روسيا 1 التلفزيونية الرسمية إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتلقى لقاح (سبوتنيك في) للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف بيسكوف حسبما ورد بالموقع الإلكتروني للقناة "قال إنه سيتلقى التطعيم، اتخذ هذا القرار وينتظر إتمام جميع الإجراءات الشكلية".

ودشنت روسيا برنامجا لتطعيم من يرغب بلقاح (سبوتنيك في) محلي الصنع في ديسمبر كانون الأول بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد إن بمقدور من تزيد أعمارهم عن 60 عاما التقدم بطلب لتلقي التطعيم اعتبارا من غد الاثنين. يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة أمس حصول اللقاح على موافقة ليستخدمه كبار السن بعد تجربة منفصلة.

وكان بوتين، الذي يبلغ من العمر 68 عاما، قد قال في وقت سابق إن اللقاح الروسي فعال وآمن وإنه لا يرى سببا يدفعه لعدم تلقيه، مضيفا أنه ينتظر أن يصبح متوفرا.

ويمارس بوتين عمله عن بعد بشكل أساسي منذ بدء انتشار فيروس كورونا في روسيا، حيث يعقد الاجتماعات عبر روابط فيديو وتنقلاته محدودة.

وقال في أغسطس آب إن ابنته شاركت في التجربة السريرية للقاح.