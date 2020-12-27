مئات اللاجئين السوريين يفرون من مخيم بلبنان بعد حريق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤولو إغاثة اليوم الأحد إن مئات اللاجئين السوريين فروا من مخيمهم المؤقت في شمال لبنان بعدما أُحرقت خيامهم إثر خلاف دب بين شبان من أهالي المنطقة وبعض سكان المخيم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن ثلاثة على الأقل أصيبوا في الحادثة التي وقعت أمس السبت في منطقة المنية بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية وأعقبه قيام شبان غاضبين بإضرام النار في المخيم.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا منذ بداية الصراع في بلدهم عام 2011.