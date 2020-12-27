عبوة ناسفة تستهدف رتلا يتبع التحالف الدولي في بابل العراقية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاحد بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا يتبع للتحالف الدولي في محافظة بابل / 100 كم جنوبي بغداد./ ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي في بابل".

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