الصحة السعودية تحذر من نقل الشائعات المغلوطة حول لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي من نقل الشائعات المغلوطة حول لقاح كورونا، مشدداً خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها.



وأكد الدكتور محمد العبدالعالي أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرًا إلى أن التسجيل سيكون متاحًا لكافة أفراد المجتمع.

وقال متحدث الصحة إن "التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 154 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعةً الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362220 حالةً.