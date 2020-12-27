شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد وزير الدفاع التركي للجيش الليبي يتجاوز «الخطوط الحمراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت أوساط ليبية أن التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ضد الجيش الوطني اللييبي والقائد المشير خليفة حفتر «تجاوزت للخطوط الحمراء»، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، إن الجيش الوطني سيردّ على تركيا بشكل مناسب وغير متوقع.

وأوردت وسائل إعلام تركية، الأحد، تصريحات لآكار هدد فيها حفتر وأبناء الجيش الليبي، زاعماً أنهم يمثلون أهدافاً مشروعة للقوات التركية الموجودة داخل حدود ليبيا في حال شن الجيش أي هجوم على القوات التركية المتمركزة في طرابلس.

وجاء تهديد الوزير التركي بعد ساعات من زيارة مفاجئة إلى طرابلس تفقد فيها عناصر تركية، واعتبرتها الحكومة الليبية المؤقتة بمثابة قرع لطبول الحرب، فيما ندد الجيش الوطني الليبي بزيارة آكار، إلى ليبيا واعتبرها رسالة طمأنة تبعثها أنقرة لحكومة «الوفاق» ولـ«الإخوان» تفيد بوقوفها خلفهم في المرحلة القادمة.

وتأتي تصريحات آكار بعد ثلاثة أيام من تأكيد حفتر أن قوات الجيش «تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح»، في إشارة إلى القوات التركية التي تعمل لدعم حكومة «الوفاق». ووجه حفتر، الخميس الماضي، بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبي، تصريحات حادة لأنقرة، مخيراً إياها بين الرحيل سلماً من أراضي ليبيا أو الحرب، معتبراً أن «مواجهة حاسمة بين الطرفين بدأت ملامحها تلوح». وتابع حفتر متوجهاً إلى تركيا: «انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب».