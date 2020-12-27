شكرا لقرائتكم خبر عن «بداية النهاية» للجائحة.. أوروبا تحاصر «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد، روما – رويترز

دشنت أوروبا، الأحد، حملة تطعيم ضخمة للوقاية من مرض «كوفيد-19»، بهدف محاصرة الفيروس، حيث بدأتها بالمسنين والفرق الطبية على أمل وضع نهاية لجائحة كبّلت اقتصادها وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نسمة في أنحاء العالم.

وقالت آراسيلي إيدالجو، وهي مسنة تبلغ من العمر 96 عاماً وأول من حصل على اللقاح في إسبانيا: «نشكر الله»، وأبلغت العاملين في دار رعاية المسنين التي تقيم بها في مدينة وادي الحجارة قريباً من العاصمة مدريد أنها «لم تشعر بشيء». وأضافت: «دعونا نرَ ما إذا كان بإمكاننا القضاء على هذا الفيروس».

وفي إيطاليا، أول البلدان الأوروبية التي سجلت أعداداً كبيرة من الإصابات بالفيروس، كانت الممرضة كلاوديا أليفرنيني (29 عاماً) واحدة من بين ثلاثة عاملين في مجال الرعاية الطبية على رأس قائمة من سيحصلون على اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتيك».

وقالت وهي في مستشفى سبالانزاني بالعاصمة الإيطالية روما: «إنها بداية النهاية... كانت لحظة تاريخية مثيرة».

وأبرمت القارة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة عقوداً مع عدد من الموردين للحصول على أكثر من ملياري جرعة لقاح، لتطعيم جميع سكانها البالغين خلال العام المقبل.

وعلى رغم أن في أوروبا بعضاً من أفضل نظم الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في العالم، دفع حجم الجهود الهائل دولاً للاستعانة بالأطقم الطبية المتقاعدة في حين خففت دول أخرى القواعد التي تحدد من هم المسموح لهم بالقيام بالحَقن.

وتشير عمليات المسح إلى تردد كبير حيال اللقاح في دول من فرنسا إلى بولندا، وروج قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين للقاح على أنه أفضل فرصة للعودة إلى قدر من الحياة الطبيعية العام القادم.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تنسق الحملة في تغريدة: «نبدأ طي صفحة سنة صعبة... التطعيم هو السبيل الدائم للخروج من الجائحة».

من جهتها، سارعت المجر السبت، إلى إعطاء جرعات لقاح «فايزر-بيونتيك» للعاملين في الخطوط الأمامية بمستشفيات العاصمة بودابست.

كما مضت سلوفاكيا قدماً في تطعيم بعض موظفي الرعاية الصحية. وفي ألمانيا، حصل عدد قليل من نزلاء دار لرعاية المسنين على التطعيم قبل يوم من الموعد المقرر.

ويمثل توزيع جرعات «فايزر-بيونتيك» تحديات صعبة إذ يتعين تخزين اللقاح في درجات حرارة منخفضة جدا تبلغ حوالي 70 درجة تحت الصفر.

وإلى جانب المستشفيات ودور الرعاية، ستصبح الصالات الرياضية ومراكز الاجتماعات التي أصبحت خالية بسبب إجراءات العزل العام، أماكن للتطعيم الجماعي.

وفي إيطاليا، ستتفتح أجنحة رعاية صحية مؤقتة صممت على شكل زهرة الروزماري ذات الأوراق الخمسة رمز الربيع، وتعمل بالطاقة الشمسية، في ساحات المدن في أنحاء البلاد.

وانتظر بيدرو بيريس مع زملائه الممرضين لأخذ جرعة اللقاح في مستشفى سانتا ماريا في لشبونة بعد دوام عمل ليلي استمر لعشر ساعات: «الأمر منهِك... عمل مضن».

وقالت برانكا آنيتشيتش التي تقيم في دار رعاية في زغرب والتي كانت أول من يتلقى جرعة اللقاح في كرواتيا: «سعيدة لأني سأتمكن الآن من رؤية أحفاد أبنائي».

- تحور جديد

وأصبحت حملة التطعيم أكثر إلحاحاً بسبب مخاوف من تحور جديد للفيروس له علاقة بزيادة سريعة في عدد الإصابات بـ«كورونا» في بريطانيا. وخلال الأيام الأخيرة، رصدت السويد وفرنسا أيضاً حالات للفيروس المتحور.

وحتى الآن، يقول العلماء إنه ما من دليل يشير إلى أن اللقاحات لن تكون أقل فعالية في مواجهة الفيروس المتحور.

وفي إسبانيا، يجري نقل الجرعات جواً إلى الجزر وإلى جيبي سبتة ومليلة في شمال إفريقيا، بينما تنشئ البرتغال وحدات تخزين باردة من أجل أرخبيلي جزر الآزور وماديرا في المحيط الأطلسي.

وفي جمهورية التشيك، كان رئيس الوزراء آندريه بابيش على رأس قائمة الانتظار للحصول على اللقاح، بينما شهدت النمسا، تلقت ثلاث سيدات ورجلان فوق الثمانين عاماً على اللقاح في جامعة فيينا الطبية.