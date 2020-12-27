شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تمدد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز
أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، أنها ستمدد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني.
وكانت الحكومة، حظرت تجمع أكثر من أربعة أشخاص في سيؤول والمناطق المحيطة بها مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية.
وبعد انقضاء أجل هذه القيود المؤقتة، سيُحظر تجمع أكثر من 50 شخصاً في سيؤول والمناطق المحيطة بها وتغلق المطاعم بعد التاسعة مساء.
وقال وزير الصحة كوون دوك: سنتابع الموقف خلال الأسبوع المقبل، ونقرر ما إذا كنا سنعدل إجراءات التباعد الاجتماعي قبل الثالث من يناير/ كانون الثاني عندما ينقضي أجل إجراءات الحجر الصحي الخاصة بعطلات نهاية العام.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 56872، إلى جانب تسجيل 808 وفيات بالفيروس في المجمل.
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