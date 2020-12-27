شكرا لقرائتكم خبر عن 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بـ «كورونا» في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رام الله-وام) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، تسجيل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و1493 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين - إن نسبة التعافي من «كورونا» في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0% ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 112 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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