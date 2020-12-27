شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يزور طرابلس الليبية للمرة الأولى منذ سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام في البلدين.

ويضم الوفد مساعد وزير الخارجية ومسؤولاً أمنياً بارزاً، وسيلتقي عدداً من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق».

وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسي للأزمة الليبية وإعادة فتح سفارتها في طرابلس، والتي تم غلقها أوائل 2014.

وتلعب مصر دوراً سياسياً حيوياً لإنهاء الأزمة الليبية واحتضنت مؤخراً محادثات بين الفرقاء توجت بمبادرة سياسية باسم «إعلان القاهرة» والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة لإنهاء الصراع تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة البلاد وإخراج الميليشيات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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