شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلا» تجتاح فرنسا وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس – رويترز

انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في شمال غربي فرنسا، الأحد، جراء اجتياح العاصفة بيلا للمنطقة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة عند الساحل.

وأعلنت شركة إنيديس لتوزيع الكهرباء على «تويتر» أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ستة آلاف منزل في نورماندي وعن حوالي أربعة آلاف منزل في بروتاني.