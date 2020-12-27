شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يصاب للمرة الثانية بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
جاءت عينة عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك المصري، إيجابية، للمرة الثانية بعد تعافيه من قبل من فيروس كورونا على أن يخضع اللاعب لمسحة «pcr» جديدة من أجل الوقوف على حالته بشكل نهائي.
من جهته، تعافى طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك من فيروس كورونا، ليتأكد جاهزيته لمواجهة سموحة مساء الاثنين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية، بعدما تقرر تأجيل مباراة القمة التي كان محدداً لها في نفس التوقيت أمام الأهلي، في الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، لأجل غير مسمى.
ودخل الزمالك تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو معسكراً مغلقاً، الأحد، استعداداً للمباراة، وستستمر مشاركة أحداد على حساب مصطفى محمد؛ حيث سيقود اللاعب المغربي خط الهجوم بعدما اكتفى مصطفى محمد في الأيام الماضية بتدريبات تأهيلية في الوقت الذي أشارت فيه معلومات صحفية إلى طلبه الرحيل.
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