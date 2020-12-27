شكرا لقرائتكم خبر عن مادة لاصقة من النفايات البلاستيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور فريق من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، تقنية جديدة لتحويل النفايات البلاستيكية إلى مادة لاصقة، من خلال إعادة تدوير «البولي إيثيلين» الموجود في البلاستيك، مع المحافظة على العديد من خصائصه، عن طريق إضافة الهيدروكسيل «ذرة أكسجين مرتبطة بأخرى من الهيدروجين» إلى «البولي إيثيلين»، ما يسهم في التصاق المادة الجديدة بالمعدن.

ويعد «البولي إيثيلين» أكثر أنواع البلاستيك شيوعاً في الاستخدام اليومي، ويُستخدم على نطاق واسع في التعبئة والتغليف وأكياس القمامة والأسطح الأرضية والنشارة الزراعية ولعب الأطفال إلى جانب أنواع مختلفة من الأدوات المنزلية.

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