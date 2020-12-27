«الجارديان» تتسائل: هل تتم محاكمة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض؟

سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة أخيرة ف حديقته الجنوبية ظهر يوم الـ 20 من يناير المقبل، قبل أن يجلس على مقعده داخل طائرة الرئاسة للمرة الأخيرة ويرحل.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أنه مع حلول تلك اللحظة ستنتهي فترة رئاسة ترامب، ولكن هناك مسألة مهمة يجب أن يُسلط عليها الأضواء، وهي احتمالية محاكمته على جرائم ارتكبها قبل توليه الرئاسة أو أثناء وجوده في المكتب البيضاوي.

وصرح مستشار البيت الأبيض في عهد باراك أوباما، بوب باور، بأن الولايات المتحدة "لم يكن لها من قبل أي رئيس خضع لهذا القدر من التدقيق"، مضيفاً أن هذه الفترة الرئاسية كانت مليئة بالأحداث وأثارت تساؤلات حول ما سيحدث عندما يغادر ترامب منصبه".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية، حمت مذكرة وزارة العدل ترامب من المخاطر القانونية، حيث أنها تحمي الرئيس من الملاحقة الجنائية أثناء توليه المنصب، ولكن الأمر سينتهي بمجرد صعوده إلى الطائرة الرئاسية ويحلّق في السماء مودعا منزله المؤقت.

جرائم فساد

وقالت الصحيفة إن سايرس فانس، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، يقوم بالتحقيق في معاملات ترامب التجارية.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن التحقيقات تهدف إلى الكشف عما قالت عنه "السلوك الإجرامي الشامل في منظمة ترامب" بما في ذلك احتمال حدوث احتيال بنكي.

ويجري المدعون الفدراليون في المنطقة الجنوبية بنيويورك تحقيقًا رئيسيًا آخر أدى بالفعل إلى إدانة محامي ترامب السابق مايكل كوهين، والذي أقر بالذنب واعترف بارتكاب انتهاكات مُتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، وأخرى تتعلق بأموال الصمت من أجل منع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز من الاعتراف بأنها أقامت علاقة جنسية خارج إطار الزواج مع ترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

وذكرت الصحيفة أنه خلال المحاكمة، تحدث مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، عن تورط شخص واحد وأشار إليه باعتباره العقل المّدبر وراء الجناية وهو رئيسه ترامب. ومن المحتمل أن يعيد المحققون النظر في هذه الاتهامات بمجرد رفع الحصانة الفعلية عن الرئيس المنتهية ولايته.

وتقول الصحيفة إن هذه التحقيقات تضع إدارة الرئيس المُنتخب جو بايدن أمام تحدي حقيقي وصعب للغاية.

وأضافت "الجارديان" أن إدارة بايدن سيتعين عليها اتخاذ قرار محفوف بالمخاطر، هل ينبغي التحقيق مع ترامب؟ هل يجب محاكمته على جرائم ارتكبتها قبل توليه الرئاسة أو أثناء هذه الفترة؟

الأولى في التاريخ

وأكدت الصحيفة أن أي محاولة لإدانة ترامب وتحميله مسئولية جنائية ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، موضحة أنه وعلى مدار التاريخ لم يُلاحق رئيس أمريكي قضائيًا، حتى أن ريتشارد نيكسون نجا بعد حصوله على عفو رئاسي من جيرالد فورد.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن الرؤساء السابقون كانوا يميلون إلى تبني وجهة النظر القائلة بأنه من الأفضل التطلع إلى الأمام ومساعدة البلاد على المُضي قدمًا وهو ما يُطلق عليه "الشفاء الوطني"، عوضًا عن النبش في ماضي أسلافهم والتركيز على اخفاقاتهم.

وأشارت إلى أن هناك أسباب وجيهة دفعت الرؤساء الأمريكيين السابقين إلى التغاضي عن محاكمة أسلافهم، لاسيما وأن هذه العملية ستكون طويلة وتشكل الهاءً كبيرًا لهم، وستجعلهم يبدون وكأنهم ديكتاتوريين منبوذين يعملون على مطاردة أعدائهم السياسيين.

ونقلت الصحيفة عن أندرو وايزمان، المدعي العام الرئيسي في تحقيق مولر بشأن تواطؤ إدارة ترامب مع روسيا في الحملة الانتخابية لعام 2016، إنه إذا لم تقم الإدارة المُنتخبة بأي شيء فإن هذا من شأنه أن يقول للرؤساء الأمريكيين المُقبلين إن حاكم الولايات المتحدة فوق القانون، ويبعث رسالة مروعة مفادها: "لا يوجد مراقبة أو تدقيق فيما يقوم به رئيس البلاد".

وأضاف وايزمان: "واحد من من الأشياء التي تعلمناها من هذه الرئاسة هو أن نظام الضوابط والتوازنات لدينا ليس بالقوة التي اعتقدناها، وسيتفاقم الأمر إذا لم يُحاسب ترامب على ما قام به".