أسعار الدولار تواصل الصعود مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما تراجع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.
وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار قرشين في أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، وقناة السويس، و التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
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