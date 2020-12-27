مصر / وفاة 7 أشخاصٍ وإصابة آخرين في حريقٍ نشب بمستشفى مخصّص لمرضى "كورونا"

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا بمدينة العبور المصرية.

وشهد مستشفى الأمل بمدينة العبور في محافظة القليوبية، والمخصصة لإستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، حريقا بقسم العناية المركزة، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وبمساعدة سيارات الإطفاء، تمت السيطرة وإطفاء الحريق وجرى إخلاء عدد من المرضي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم