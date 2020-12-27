2020 "عام الوباء"... أهمّ محطات السنة التي غيّرت العالم

من كان ليتصور في الأول من جانفي الماضي ما تضمره سنة 2020 ؟ سنة غيرت العالم كما لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية، ففي غضون 12 شهرا شل فيروس كورونا المستجد الإقتصاد وإجتاح المجتمعات وحجر نحو أربعة مليارات إنسان في منازلهم.

وباء كورونا

كان تفشي وباء جائحة كورونا الحدث الأبرز لهذا العام، وبدأ الوباء بالظهور أواخر العام الماضي وإنتشر حول العالم، وتسبب في إغلاق عام لعدة أشهر، وتم التعرف على الفيروس في مطلع العام.

وفي 9 جانفي أفادت منظمة الصحة العالمية بأن السلطات الصينية حددت أن سبب الفاشية في مدينة ووهان الصينية هو فيروس كورونا المستجد.

إيران

في 3 جانفي الماضي إستهدفت طائرة أمريكية مسيرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد.

وكان لمقتل الرجل المهم في سياسات طهران الخارجية وقع كبير بالمنطقة إستدعى ردا إيرانيا سريعا على مواقع أمريكية في العراق أيضاً.

الطائرة الأوكرانية - EPA

وفي 8 جانفي سقطت طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها من مطار الخميني في طهران متجهة إلى كييف، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وأصيبت الطائرة بصاروخ أثناء ضربات صاروخية إيرانية لقاعدتين أمريكيتين في العراق رداً على مقتل سليمان.

حكومات جديدة

عرفت تونس 3 حكومات خلال سنة 2020، ففي ليلة 10 جانفي 2020، أسقط البرلمان حكومة الحبيب الجملي المقترح من قبل حركة النهضة ليكلّف رئيس الجمهورية، الوزير السابق، الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة في 20 جانفي. بعد أشهر من نيله ثقة مجلس نواب الشعي، قدّم الفخفاخ استقالته بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح ليعوضه وزير الداخلية هشام المشيشي بتكليف من رئيس الجمهورية ويحصل على ثقة البرلمان في أوت الماضي.

في 19 جانفي أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ضمت 6 وزراء نساء بينهم أول وزيرة دفاع في العالم العربي، بهدف تهدئة احتجاجات واسعة اندلعت شرارتها قبل نحو 3 أشهر وخروج مظاهرات عمت كل أنحاء البلاد احتجاجاً على الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي 6 ماي ، أدى مصطفى الكاظمي اليمين رئيساً لوزراء العراق، ليصبح ثالث رئيس وزراء للبلاد خلال 6 أشهر.

وفي 19 ديسمبر أعلنت وكالة الأنباء اليمنية صدور قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

زعماء دول غادروا العالم

في 10 جانفي، نعى البلاط السلطاني في سلطنة عمان، سلطان البلاد، قابوس بن سعيد بن تيمور، إثر وفاة طبيعية.

29 سبتمبر، أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز 91 عاما بعد معاناة مع المرض.

صفقة القرن

28 جانفي ، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل «صفقة القرن» للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتضمنت توسيع رقعة سيطرة إسرائيل واتخاذها القدس عاصمة موحدة لها، وهو ما لاقى ردود فعل شعبية ورسمية عربية منددة.

بريكست

31 جانفي، إنفصلت بريطانيا عن الاتحاد بحلول الأوروبي منتصف الليل بموجب إتفاقية عملت بريطانيا عليها منذ صيف عام 2016.

مرفأ بيروت

في 4 أوت وقع انفجار هائل في مرفأ ميناء بيروت بسبب انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 190 شخصاً وإصابة الآلاف.

إحتجاجات جورج فلويد

في 26 ماي، إندلعت سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات بمدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا الأمريكية، ردا على مقتل المواطن الأمريكي الإفريقي جورج فلويد (46 عاماً) من قبل رجال الشرطة.

الانتخابات الأمريكية

في 7 نوفمبر الماضي، وبعد 4 أيام على انتخابات رئاسية أمريكية محتدمة، أعلنت وسائل اعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه دونالد ترامب في حين رفض الأخير الاعتراف بالنتيجة وزعم أن هناك عمليات تزوير وتلاعب بالانتخابات.

وفي 14 ديسمبر، المجمع الانتخابي الأمريكي يثبت فوز بايدن بالرئاسة بحصوله على 302 صوت متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب البالغ 270 صوتاً.

"السلام مع إسرائيل"

في 15 سبتمبر شهد البيت الأبيض مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل، برعاية أمريكية.

وفي 23 أكتوبر أعلن البيت الأبيض عن التوصل إلى اتفاق لإقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وفي 10 ديسمبر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لاستعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.