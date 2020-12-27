وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي

أكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، سعي الدولة لوضع سياسات ثقافية تُناسب السودان وهو يتجه نحو الديمقراطية، وإزالة كل المعوقات أمام العمل الثقافي.
وقال صالح، خلال مخاطبته اليوم الأحد ورشة عن السياسات الثقافية، إن للدولة دورا في إنشاءالبنيات الأساسية وتوفير الأجواء القانونية وإزالة كل المعوقات التي تعترض العمل الثقافي، لافتا إلى السعي لتهيئة دور العرض في السودان.
وأكد أمية إقامة هذه الورشة، لبحث العمل الجاد في المجال الثقافي، والاستفادةمن كل التجارب، مشددا على أن الدولة لا تريد أن تحتكر النشاطات الثقافية.
من جانبه، قال طلال عفيفي مدير مؤسسة "سودان فلم فاكتوري" ، التي تنظم الورشة، إن برنامج الورشة قائم على إحياء النقاش وتبني الحوار الأهلى والعمل على جعل الثقافة حق عام، وذلك في إطار برنامج المؤسسة للسياسات الثقافية للمرحلة الانتقالية.
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