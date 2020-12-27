إسرائيل تفرض إغلاقا شبه تام للمرة الثالثة لمواجهة تزايد عدد الإصابات بكورونا

تبدأ إسرائيل اليوم فرض إغلاق شبه تام للمرة الثالثة لمدة أسبوعين للحد من التزايد الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد أسبوع من بدء حملة التلقيح في البلاد.

ويمكن تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين في حال عدم انخفاض معدل الإصابات الجديدة إلى ما دون الألف يوميا.

وسيحظر التنقل لأبعد من ألف متر عن مكان الإقامة ما عدا الحالات الاستثنائية وكذلك التوجه لتلقي اللقاح وإغلاق كافة المحال.

وستبقى المدارس مفتوحة جزئيا لبعض الفئات العمرية.

كما فرضت اسرائيل حجرا صحيا إلزاميا على جميع الوافدين من الخارج - مع استثناءات - في الفنادق التي تحددها السلطات.

وسجّلت في إسرائيل أكثر من 400 ألف إصابة و3210 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.4 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات

وصل إلى 80 مليونا و 351 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و757 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.