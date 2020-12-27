السنغال تُسجل 86 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السنغالية، 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وحالة وفاة واحدة .. في حين تماثلت 55 حالة للشفاء.
الإصابة في البلاد وصل إلى 18 ألفًا و609 حالات، وحالات الشفاء إلى 16 ألفًا و936 متعافيًا.. في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 388 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم الأحد - أن إجمالي حالات
وأفادت الوزارة بأن هناك 1284 مصابًا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات بينهم 30 في حالة خطيرة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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