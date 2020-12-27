انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا في دول الاتحاد الأوروبي

سيف اليزيد - انطلقت، اليوم الأحد، بشكل متزامن، حملات تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي.

على مستوى ألمانيا، منح لقاح شركتي «بيونتك» و«فايزر» لامرأة مسنة (101 عام)، في دار رعاية صباح اليوم بالعاصمة برلين، بوجود وزيرة الصحة المحلية في ولاية برلين، ديلك كالايتسي.

كما تلقت مسنة (95 عاماً)، في مدينة زيجن بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، اللقاح في دور رعاية مسنين.

وبدأ فريق متنقل منح اللقاح في مدينة ماجدبورج قرابة التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) في دار رعاية.

وبدورها، بدأت فرنسا حملتها بحصول امرأة (78 عاماً) على أول جرعة لقاح في عيادة في «سفران» بشمال العاصمة باريس.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة، على موقع «تويتر»، قال فيها: «لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: اللقاح». وأضاف:«التطعيم ليس إجبارياً ولكن لنثق في باحثينا وأطبائنا».

كان ماكرون قد أصيب بفيروس كورونا مطلع هذا الشهر، واضطر للخضوع للعزل لمدة أسبوع.

وبدأت أولى التطعيمات ضد الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في النمسا أيضاً. وقال المستشار النمساوي زباسيتان كورتس: «يوم السابع والعشرين من ديسمبر لعام 2020 هو يوم تاريخي».

أعطي اللقاح للمرة الأولى في النمسا لأشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاماً في دور رعاية، وكذلك لأفراد طواقم طبية.

وكانت امرأة مسنة، تدعى تيرزيا هوفر (84 عاماً)، أول من حقن باللقاح في النمسا. وقالت هوفر إنها تعتزم أخيراً الالتقاء بأبنائها وأحفادها مرة أخرى.

في اليونان، كانت ممرضة في مستشفى بالعاصمة أثينا أول من حصل على اللقاح. ونقل التلفزيون اليوناني الحدث مباشرة من مستشفى «ايفانجليسموس» في قلب أثينا.

ومن المنتظر تطعيم رئيسة البلاد إيكاتريني ساكللاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوكاتيس.

في العاصمة أوسلو، أصبح سفين أندرسون، الذي يعيش في دار رعاية، أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج.

وقال، عقب تلقيه اللقاح: «يبدو الأمر غريباً إلى حد ما، أنا شخص تاريخي تقريباً».

وأضاف، في بث حي مع رئيسة الوزراء إرنا سولبيرج وآخرين:«هذا يعني أنني سوف أتمكن من استقبال زائرين».

وقالت سولبيرج مخاطبة الرجل: «سوف تكون رمز بدايتنا لعملية التطعيم».

من جانبها، أطلقت بولندا حملتها للتطعيم، حيث أصبحت ممرضة أول شخص يتلقى لقاح كورونا. وأصبحت أليشيا جاكوبوفسكا، التي تعمل رئيسة ممرضات في مستشفى وزارة الداخلية في العاصمة وارسو، أول من حصل على لقاح فايزر-بيونتك.

وقالت، بحسب وكالة الأنباء البولندية: «إنه غير مؤلم».

وفي مالطا أيضاً، كانت ممرضة أخرى أول من تلقى جرعة من لقاح كورونا في الجزيرة. وتلقت راشيل جريتش، الممرضة العاملة في وحدة الأمراض المعدية في مستشفى «ماتر داي»، التطعيم في خطوة تابعها رئيس الوزراء روبرت أبيلا ووزير الصحة كريس فيرن.