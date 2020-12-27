عُمان تبدأ حملة تطعيم ضد «كورونا» وتفتح حدودها

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بدأت سلطنة عُمان رسمياً، اليوم الأحد، حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وقررت فتح حدودها اعتباراً من الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، على موقعها الإلكتروني، أن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أول جرعة من لقاح «فايزر - بيونتك» المُضاد للفيروس إيذاناً ببدء الحملة وتأكيداً على مأمونيته.

وتوقع السعيدي أن تصل 28 ألف جرعة إلى السلطنة خلال شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن الـ15 ألف جرعة التي وصلت إلى السلطنة يوم الخميس الماضي سيستفيد منها 7 آلاف شخص، مبيناً أنه تم وضع آلية لعملية التطعيم، كما تم وضع أولويات للمستهدفين من التطعيم.

وأكد أن التطعيم سيشمل كافة المقيمين والوافدين في السلطنة، لكن الأولوية ستكون لمن هم في خطوط الدفاع الأولى من القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يشكل مرض «كوفيد - 19» خطورة على حياتهم.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، اليوم الأحد، أن السلطنة ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتباراً من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري.

ونقلت الوكالة، على حسابها على «تويتر»، أن القرار صادر عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وكتبت الوكالة «اللجنة العليا تقرر إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها، عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية، في الساعة الثانية عشرة من صباح الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م».

وأضاف بيان اللجنة، أنه يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا، ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر.

كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة.