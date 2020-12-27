مقتل عنصرين من الميليشيات الإيرانية باستهداف جوي في دير الزور السورية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد في استهداف جوي بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن طائرة مسيرة، مجهولة الهوية، استهدفت سيارة تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين، قرب الحدود العراقية.

وأضاف المرصد أن الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة ومقتل اثنين من الحرس الثوري كانا بداخلها، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت ضربات مماثلة استهدفت مواقع لميليشيات ”لواء زينبيون“ الإيرانية ضمن ريف البوكمال شرقي دير الزور في الـ 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم؛ ما أدى إلى مقتل 19 من عناصر تلك الميليشيات بينهم اثنان من قادة المجموعات.