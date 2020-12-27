فرنسا.. امرأة عمرها 78 سنة أول من يطعم باللقاح المضاد لكورونا

تلقت مسنة فرنسية، تبلغ من العمر 78 سنة، اليوم الأحد، في فرنسا، لقاح كورونا، كأول شخص يطعم به في بلادها.

وانطلقت حملة التطعيم في اثنين من مرافق الإقامة لكبار السن في فرنسا، وسيتم تطعيم حوالي أربعين من كبار السن، ومقدمي الرعاية، اليوم.

وتبدأ معظم الدول الأوربية، رسميا، حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19، اليوم، بعد أن توصلت بها، أمس السبت.

وفي فرنسا، تم إرسال 19500 جرعة إلى الصيدلية المركزية لمستشفيات باريس، حيث قام الموظفون، الذين يضعون أقنعة وقفازات واقية خاصة ضد البرد، بتخزين اللقاح في -70 درجة مائوية، ونقلت الصناديق إلى ثلاجات خاصة.

وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن اللقاح، الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية، وبايونتيك الألمانية، يحمي 95 في المائة من الأفراد من الإصابة بالأشكال الحادة للفيروس، وينقذ العديد من الأرواح.