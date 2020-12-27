أكاديمية الأوسكار ترشح فيلما مغربيا أمازيغيا لجائزة أفضل فيلم قصير

رشحت أكاديمية الأوسكار الفيلم المغربي، الناطق باللغة الأمازيغية “لا يهم إن نفقت البهائم” لمخرجته صوفيا العلوي، لجائزة أفضل فيلم قصير لعام 2020.

وسبق أن حقق الفيلم المغربي “لا يهم إن نفقت البهائم” إنجازات قبل ترشيحه للأوسكار، إذ حصل على الجائزة الكبرى لمهرجان ساندانس 2020، ورشح لأحسن شريط قصير لجوائز سيزار 2021.

وشارك الفيلم نفسه في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بكليرمون فيراند، والمهرجان الوطني للفيلم في طنجة في دورته الماضية، ثم في المهرجان الدولي للفيلم القصير بساو باولو والمهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني لنامير.

وأنتجت شركة “جيانغو أفلام” الفيلم بدعم من المركز السينمائي المغربي، ويحكي بلسان أمازيغي قصة راعي شاب، ووالده يشهدان نفوق ماشيتهما في أعالي جبال الأطلس، تتداخل قصتهما مع قصة قرية مجاورة هُجرت بسبب حدث غامض.