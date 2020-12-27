مطاعم “موركو مول” تشتغل بشكل عاد.. أرباب المطاعم في الدارالبيضاء: هذا تمييز!

فوجئ عدد من المهنيين في قطاع المطاعم في مدينة الدارالبيضاء باشتغال مطاعم المجمع التجاري “موركو مول”، بشكل عاد، خلال الأيام الجارية، على الرغم من القرار الأخير للحكومة، والقاضي بالإغلاق الكلي للمطاعم في أربع مدن مغربية، مثل الدارالبيضاء، وأكادير، وطنجة، ومراكش، لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

وأكد بعض أرباب المطاعم في مدينة الدارالبيضاء، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم 24″، أن المطاعم في “موركو مول”، تشتغل بشكل عاد، لاسيما، نهاية الأسبوع الجاري، بينما مطاعم العاصمة الاقتصادية في عدة أحياء تعاني كسادا، بعد الاعلان عن إغلاق المطاعم، ولو بشروط.

وتعليقا على الموضوع المذكور، وصف محمد أبو الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، في تصريحه لـ”اليوم24″، أن اشتغال مطاعم موركو مول بشكل عاد مقابل إغلاق المطاعم في عدة أحياء في الدارالبيضاء بـ”لا عدل”، و”تمييز”.

وأكد المتحدث نفسه أن المواطنين اشتكوا من الاكتظاظ في مطاعم “موركو مول”، منذ أول أمس الجمعة، بينما أثار قرار إغلاق المطاعم، وإصداره من طرف الحكومة، قبل أيام، ومن دون توضيحات، تداعيات سلبية في صفوف أرباب المطاعم في مدينة الدارالبيضاء.

وتساءل أبو الفضل عن المنطق من مثل هذه القرارات، بحسب تعبيره، مستطردا: “هذا التمييز يمارس ضد أرباب المطاعم في مدينة الدارالبيضاء”.

وعلى خلفية إعلان الحكومة، يوم الاثنين الماضي، عن الإغلاق الكلي للمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع في كل من مدن الدارالبيضاء، وطنجة، فضلا عن أكادير، ومراكش؛ علم “اليوم24″ أن المطاعم، التي تقدم الوجبات السريعة، غير معنية بهذا القرار.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمطاعم في مدن الدارالبيضاء، وطنجة، وأكادير، ومراكش، وهي المدن المعنية بقرار الإغلاق، توفير خدمة التوصيل للمنازل، والطلبات الخارجية.

كما سمحت الحكومة للمطاعم الخاصة في الفنادق في المدن المذكورة نفسها أن تقدم خدماتها للزبائن، بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة على المطاعم، التابعة للفنادق على المستوى الوطني، الإغلاق في الساعة 8 مساءً، لكن بإمكانها توفير خدمة الغرف بعد تلك الساعة.