بروكسل تقترح تخصيص 5 مليارات يورو لمواجهة تداعيات البريكست

الأحد 27 ديسمبر 2020

اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 5 مليارات يورو لمواجهة العواقب الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات الأكثر تضرراً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2021.



وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن المبلغ المقترح سيساعد الشركات والقطاعات المتضررة، لا سيما صيد الأسماك وسيشمل أيضاً دعم التوظيف والتدريب.

كما ستستخدم هذه المقدرات في مساعدة الإدارات العامة في تشغيل أجهزة رقابة الحدود والجمارك فضلاً عن ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين والشركات المتضررة.

وستغطي هذه الموازنة النفقات في أي دولة عضو لمدة 30 شهراً.

وسيتم توزيعها على دفعتين على أن يقدم الجزء الأكبر في 2021 وسيجري حسابها على أساس التأثير على اقتصاد كل دولة عضو مع مراعاة درجة التكامل الاقتصادي مع المملكة المتحدة، بما في ذلك التجارة في السلع والخدمات وتأثيرها على قطاع مصايد الأسماك في الاتحاد.

وسيتم توزيع جزء أصغر من المساعدات الإضافية في عام 2024، في حالة تجاوز الإنفاق الفعلي التخصيص الأولي الممنوح.

ولتلقي جزء من هذه المبالغ، سوف تحتاج الدول الأعضاء إلى إثبات العلاقة المباشرة بين هذه الطلبات وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل اعتماد هذه المقدرات المقترحة يجب إقرارها أولا من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس قادة دول الاتحاد.