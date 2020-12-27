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اعتقال قيادي من داعش في كركوك

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 27 ديسمبر 2020

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم" ومداهمة منزله في ناحية شوان بمحافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

 

وقالت الوكالة، حسبما أفاد موقع "السومرية نيوز" الإلكتروني اليوم، إن الموقوف مطلوب وفق أحكام الإرهاب، وصادرة بحقه عدة مذكرات قبض لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك، ونينوى، فضلاً عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير.

 

وأوضحت الوكالة أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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