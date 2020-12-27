بالوثائق.. نائب يوجه سؤالا برلمانيا بشأن عقود الطائرات المسيرة الخاصة بالدفاع

وجه عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، الاحد، سؤالا برلمانيا، بشأن ملحق التعديل لعقد تجهيز وزارة الدفاع بمنظومة طائرات مسيرة بمبلغ قدره ثمانية مليارات ومائتين وأربعة ملايين دينار.

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم توجيه سؤال إلى وزير الدفاع بخصوص ملاحق التعديل المرقم (عراق - ١/ ٢٠١٤) المبرم بتاريخ ( ١٥ / ١٢ /٢٠١٤) والخاص بتجهيز الوزارة بمنظومة طائرات عدد (٦) مسيرة نوع (عراق - ١) مع محطة سيطرة أرضية جديدة وغير مستعملة من إنتاج عام ٢٠١٤ من قبل وزارة التعليم العالي بمبلغ (ثمانية مليارات ومائتين وأربعة ملايين دينار)".

واضاف "التساؤل عن الفقرة (ب) من الملحق تعديل مدة التدريب لتكون (٩٠يوم) تقومي بدلا من (١٥ يوم) بموجب اصل العقد وبمبلغ مقداره (٥٠٠)مليون بدلا من أن يكون التدريب مجانا كما أشارت الفقرة (١) من البند (الحادي عشر) من أصل العقد التي نصت على التزام الطرف الثاني بتدريب (١٢) شخص من منتسبي الوزارة".

واوضح ان "الفقرة (ج) من الملحق أشارت إلى تجهيز معدات الإسناد الأرضي بمبلغ مقداره (٥٢) مليون دينار بالرغم من وجود فقرة في جدول الكميات والأسعار والمناشئ لأصل العقد تشير إلى تجهيز محطة السيطرة الأرضية عدد (٢) بمبلغ (مليار ومائتان مليون دينار)".

وتابع ان "وزارة الدفاع لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض غرامات تاخيرية على الجهة المتعاقدة لتأخرها في تجهيز مواد العقد أكثر (١١٥٠) يوما", لافتا الى "عدم اكمال وتشغيل الطائرات المسيرة على الرغم من مضى (٤ سنوات) من تاريخ العقد، مع ان عدم استخدامها أدى إلى عدم الاستفادة من فترة الضمان البالغة (٣٦٠) يوم".