تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن تفجيراً استهدف رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي جنوبي العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستيا تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره على الطريق الدولي في محافظة بابل".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية أو مادية، فيما هرعت قوة أمنية إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأول أمس الجمعة، استهدفت عبوة ناسفة رتلاً لوجستياً للتحالف في مكان قريب من ذلك الحادث على الطريق الدولي في بابل دون وقوع أي أضرار مادية.

ويستمر مسلسل استهداف المصالح الأمريكية وأرتال التحالف الدولي في تصاعد منذ مطلع العام الحالي.

ورغم الجهود الأمنية التي تبذلها السطات الحكومية في بغداد لتحييد تلك الهجمات، إلا أن الفصائل المسلحة أو ما تسمى بـ"مليشيا الكاتيوشا"، المرتبطة بإيران مستمرة في عمليات الاستهداف وإحراج العراق محلياً ودولياً.

